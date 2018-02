PSG en Real grijpen mis: ‘Wanneer ik van club wil veranderen, doe ik dat'

Eden Hazard wordt de laatste tijd geregeld in verband gebracht met een vertrek bij Chelsea. Zo zou Real Madrid van de Belgische vleugelaanvaller het voornaamste transferdoelwit hebben gemaakt. In gesprek met Téléfoot zegt Hazard dat hij momenteel niet bezig is met een vertrek bij the Blues.

“Ieder jaar wordt er gepraat over Real Madrid en Paris Saint-Germain en wanneer ik van club wil veranderen, zal ik dat doen. Op dit moment zit ik hier prima. Ik heb nog een contract voor twee jaar en voel me heel goed bij Chelsea. De fans houden van me, mijn familie geniet van het leven hier. We zullen zien wat er gaat gebeuren”, stelt Hazard, die dit seizoen in 35 wedstrijden tot 15 doelpunten en 9 assists kwam.

Eerder werd de Belg ook in verband gebracht met een transfer naar Manchester City, dat een torenhoog bedrag over zou hebben voor Hazard. The Citizens zijn volgens The Sun zelfs bereid om Sergio Agüero de omgekeerde weg te laten bewandelen. Het contract van Hazard bij Chelsea loopt nog tot medio 2020.