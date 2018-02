Dortmund wint met heel veel moeite na werelddoelpunt van Reus

Borussia Dortmund heeft zondagavond ternauwernood kunnen winnen. Het team van Peter Stöger zegevierde op bezoek bij Borussia Mönchengladbach, dat in de tweede helft legio kansen op een doelpunt had. Het was mede aan Roman Bürki te danken dat de bezoekers met een minimale zege vertrokken. Door de driepunter neemt Borussia weer de tweede plaats in de Bundesliga over. Koploper Bayern München heeft negentien punten meer; de nummers drie en vier, Bayer Leverkusen en RB Leipzig, hebben twee punten minder.

Een schitterende treffer van Marco Reus op een moeilijk veld zorgde voor het klassenverschil in de eerste 45 minuten. De thuisploeg was zeker gewaagd aan het team van Stöger en had op slag van rust voor de 1-1 kunnen zorgen. In de blessuretijd dribbelde Thorgan Hazard zich vanaf links richting het doel van Bürki, maar zijn schot met rechts ging naast.

Dortmund was na 32 minuten spelen aan de leiding gegaan. Na voorbereidend werk van André Schurrle en Mario Götze op links kwam de bal uiteindelijk aan de andere kant van het strafschopgebied terecht bij Reus. De aanvaller kreeg ruimte en schoot het leer met veel gevoel over Yann Sommer heen, via de onderkant van de lat: 0-1.

In de tweede helft kreeg Dortmund het zwaar te verduren. Sokratis Papastathopoulos haalde tien minuten na rust de zekere 1-1 van Raul Bobadilla uit de doelmond. Bürki werd voortdurend aan het werk gezet, mede door toedoen van Lars Stindl en Denis Zakaria. Twintig minuten voor tijd werd ook een kopbal van Nicol Elvedi in de kiem gesmoord. Hoe die Fohlen het ook probeerden, de bezoekers slaagden erin om de zege over de streep te trekken.