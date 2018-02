Veltman: 'Dat is een actie van... Hoe heet die PSV'er, die linksbuiten?'

Ajax won zondag met een miniem verschil van PEC Zwolle (0-1) door een goal van Klaas-Jan Huntelaar. Erik ten Hag was na afloop trots. De trainer vind dat zijn ploeg vrijwel geen steken liet vallen tegen de Zwollenaren. Ook Joël Veltman was blij met de drie punten en erkent dat Huntelaar wellicht rood had kunnen krijgen vanwege een slaande beweging.

“We waren heel dominant en hebben niks toegelaten. 0-5 was ook een normale uitslag geweest”, begint Ten Hag in gesprek met FOX Sports. “Afgelopen weken waren we in fases sterk, nu waren we de hele wedstrijd goed. Het enige wat ik mijn ploeg kan verwijten, is dat we de trekker vaker over hadden moeten halen”, aldus de oefenmeester, die weet dat het gat met PSV is verkleind. “Vijf punten is nog steeds niet goed natuurlijk, maar qua spel hebben we een stap voorwaarts gezet.”

Ook Joël Veltman is tevreden met het vertoonde spel van Ajax, maar beseft net als Ten Hag dat er meer gescoord had moeten worden. “Je bent tevreden, want je wint met 0-1 en je weet dat PSV punten verspeeld heeft”, zegt Veltman in gesprek met FOX Sports. “We speelden prima, maar het enige puntje was dat je hier met 2-0 of 3-0 moet winnen.”

Veltman gaat ook in op de vermeende overtreding van Huntelaar op Bram van Polen. De verdediger zegt dat de slaande beweging van de spits vergelijkbaar is met die van Hirving Lozano, die tegen sc Heerenveen rood kreeg. “Dat is een actie van uh... Hoe heet die PSV'er, die linksbuiten?", vraagt Veltman zich hardop af. “Lozano, ja. Het is zo'n actietje, ja. En die is wel beoordeeld met rood, deze niet.”