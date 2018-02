Stand Eredivisie na speelronde 24: Ajax verkleint achterstand op PSV

Ajax heeft zondag geen averij opgelopen in de strijd om de titel in de Eredivisie. De nummer twee op de ranglijst won op bezoek bij PEC Zwolle met 0-1. Ajax profiteerde door de overwinning optimaal van het 2-2 gelijkspel van koploper PSV zaterdag in eigen huis tegen sc Heerenveen. De achterstand bedraagt nog maar vijf punten.