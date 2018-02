Tottenham Hotspur en Vorm blameren zich tegen League One-club

Tottenham Hotspur heeft zich zondag geblameerd in de vijfde ronde van de FA Cup. The Spurs stonden na 45 minuten spelen tegen Rochdale op achterstand, maar doelpunten van Lucas Moura en Harry Kane leken uiteindelijk voor de winst te zorgen. In blessuretijd kwam de thuisploeg echter alsnog langszij: 2-2. Het gelijkspel betekent dat er een tweede duel komt op Wembley.

Tottenham was in de eerste helft de ploeg met de meeste kansen, maar het was de League One-club dat via Ian Henderson de leiding nam. Nadat de aanvaller de eerste grote kans van de wedstrijd miste dankzij Michel Vorm, wist de routinier vlak voor het rustsignaal de verrassende 1-0 tegen de touwen te werken door Vorm na een counter te verschalken. Gedurende het eerste bedrijf had Tottenham genoeg kansen om op voorsprong te komen, maar Heung-min Son en Fernando Llorente konden het net niet vinden.

De ploeg van Mauricio Pochettino ging in de tweede helft driftig op zoek naar de gelijkmaker en die kwam er snel via Lucas Moura, die zijn eerste treffer voor Tottenham maakte. De aankoop van Paris Saint-Germain wist de bal, afkomstig van Moussa Sissoko, te controleren en doelman Josh Lilles te passeren. Tottenham drukte door en vlak voor tijd kreeg Dele Alli een strafschop mee, die benut werd door invaller Harry Kane. In blessuretijd was het echter Steven Davies die de gelijkmaker produceerde.