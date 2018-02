‘Ik speel nu bij Feyenoord en in de zomer kijk ik wel verder’

Kevin Diks weet nog niet of hij volgend seizoen bij Feyenoord actief is. De vleugelverdediger, die zondag tegen Heracles Almelo (1-0) in de basis startte en de negentig minuten volmaakte, wordt dit seizoen door Feyenoord gehuurd van Fiorentina en de Rotterdammers bedongen geen optie tot koop bij de onderhandelingen.

“Ik speel nu bij Feyenoord en in de zomer kijk ik wel verder”, zegt Diks in gesprek met RTV Rijnmond. Diks erkent dat zijn verblijf bij de regerend landskampioen vooralsnog niet meevalt. De verdediger bekijkt het echter van de positieve kant: "Ik heb in ieder geval meer gespeeld dan ik vorig jaar heb gedaan bij Fiorentina en Vitesse. Dat is al één winst.”

“Het is voor mij belangrijk om nu ook een heel jaar te spelen. Maar ik kijk er nog niet naar”, vervolgt de verdediger, die blij was dat trainer Giovanni van Bronckhorst weer speelminuten voor hem in petto had tegen Heracles. “Ik heb een moeizame periode gehad. Ik train hard voor het team en mijzelf en ik heb nu mijn kans gepakt”, besluit Diks.