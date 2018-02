Ajax profiteert dankzij Huntelaar optimaal van puntverlies PSV

Ajax is er zondagavond in geslaagd om het gat met PSV terug te brengen tot vijf punten. Een dag nadat de koploper niet verder was gekomen dan een 2-2 gelijkspel tegen sc Heerenveen, maakten de Amsterdammers op bezoek bij PEC Zwolle geen fout. Hoewel Ajax een behoorlijk aantal kansen kreeg op meer, was Klaas-Jan Huntelaar met zijn 0-1 de enige speler die tot scoren kwam. De spits is door zijn tiende treffer van de voetbaljaargang nu de eerste Ajacied van 34 jaar of ouder die de dubbele cijfers heeft gehaald in één Eredivisie-seizoen.

Een schoenenwissel van Diederik Boer in de eerste minuten van het duel haalde het tempo er in de beginfase even uit, maar de kansen waren daarna vooral voor Ajax. Donny van de Beek schoot na ruim vijf minuten spelen voor het doel van de uitkomende Boer langs en een schot van een kleine twintig meter van Lasse Schöne ging vlak daarna naast. Justin Kluivert kreeg voor de tien minuten om waren ook nog een aardige kans, maar zijn poging verdween eveneens langs de verkeerde kant van de paal.

Na een minuut of twintig kwam PEC wat beter in de wedstrijd, al moest Boer wel redding brengen bij opnieuw een kans voor Kluivert. Aan de overkant kon André Onana opgelucht ademhalen toen Mustafa Saymak over kopte en de Kamoener zag vervolgens hoe de laatste grote kansen van de eerste helft voor zijn ploeg waren. Een vrijstaande Huntelaar kopte echter naast en doordat een schot van David Neres net op tijd werd geblokt en een poging van Van de Beek naast ging haalde PEC zonder tegengoals de rust.

Schöne werd in de rust vervangen door Carel Eiting en de jongeling stelde een paar minuten na de thee Van de Beek bijna in staat om voor de openingstreffer te tekenen. Het schot van de middenvelder spatte echter uiteen op de paal, waarna Neres uit de rebound naast knalde. In een fase van de wedstrijd waarin de onvrede over de gemiste kansen bij Ajax toe begon te nemen, haalde Huntelaar toch de trekker over.

Neres combineerde halverwege de helft van de tegenstander met Hakim Ziyech en vond de vrijstaande Huntelaar op rechts, waarna de spits de bal tussen de benen van Boer door schoot. Ajax bleef ook in de laatste twintig minuten van het duel gevaarlijk en een poging van Kluivert eindigde nog op de lat boven Boer. Doordat Huntelaar in de laatste tien minuten eerst naast schoot en daarna voor een vrijwel leeg doel Philippe Sandler raakte, bleef het uiteindelijk bij 0-1.