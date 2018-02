Matchwinner Van Persie geniet: ‘Dat is waar ik het allemaal voor doe’

Robin van Persie startte zondag voor het eerst sinds zijn terugkeer in de basiself bij Feyenoord. De topscorer aller tijden van Oranje luisterde zijn basisrentree op met een doelpunt en bezorgde de Rotterdammers zodoende een 1-0 overwinning op Heracles Almelo. In gesprek met FOX Sports vertelt Van Persie dat hij het naar zijn zin heeft bij Feyenoord.

“Ik geniet van de goede trainingssessies, de leuke wedstrijden en het volle stadion. Dat is waar ik het allemaal voor doe. Ik geniet daar echt heel erg van”, zegt Van Persie, die tegen Heracles zijn tweede doelpunt sinds zijn terugkeer bij Feyenoord maakte. “Ik heb meters kunnen maken en was sowieso blij dat ik mocht starten. Ik ben nu een kleine vier weken bezig. Ik ben blij met de minuten die ik vandaag mocht spelen en natuurlijk met de drie punten. Hier en daar kan het spel beter, dat weten we. Dat is voetbal.”

“Afgelopen week had ik al gespeeld met het tweede elftal, dat hielp wel om weer in het wedstrijdritme te komen”, vervolgt Van Persie. “We hebben ook een pittige trainingsweek achter de rug, dat is ook prima. Ik voel me elke dag sterker worden. De trainingen zijn goed, net zoals de medische mensen. Het hele pakket is goed. Daar wordt iedere speler fit van, ik ook.”

Na ruim zeventig minuten spelen werd Van Persie vervangen door Jens Toornstra. Hij weet niet of hij volgende week, als Feyenoord het in eigen huis opneemt tegen PSV, opnieuw een basisplaats zal krijgen van trainer Giovanni van Bronckhorst. “De komende week moeten we gaan kijken wat daarin het handigste is. Dat is aan de trainer en zijn staf. We gaan zien hoe het de komende week gaat.”