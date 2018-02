Atlético wint moeizaam dankzij invaller Gameiro en houdt Barça in het vizier

Atlético Madrid heeft zondagmiddag in de achtervolging op koploper Barcelona geen averij opgelopen. Los Colchoneros konden hun overwicht nauwelijks in kansen omzetten, maar in de tweede helft was het Kevin Gameiro die de ban brak: 2-0. Door de overwinning verkleint Atlético de achterstand op de Catalanen weer tot zeven punten.

In het Wanda Metropolitano was de ploeg van Diego Simeone de dominante partij, maar kon het Kepa Arrizabalaga nauwelijks in het zweet werken. De sluitpost hoefde in de eerste helft geen enkele redding van formaat te verrichten, daar de thuisploeg lastig door de verdediging van Athletic heen kon voetballen. Het bezoek kwam er af en toe gevaarlijk uit, maar tot een grote scoringskans kwamen de Basken ook niet.

In de tweede helft zette Atlético aan, met kansen voor onder anderen Diego Costa en Antoine Griezmann. Beide basisspelers wisten echter niet te scoren, terwijl invaller Gameiro dat in tien minuten wel lukte. Atlético pakte de bal op het middenveld van de tegenstander af, waarna een scherpe counter volgde, met als laatste man Gameiro, die knap binnenschoot. Diego Costa verzorgde tien minuten voor tijd het slotakkoord, op aangeven van Gameiro.