Kramer wachtte na Feyenoord-vertrek: ‘Daar wilde ik eigenlijk heen’

Michiel Kramer maakte zondagmiddag tegen FC Twente (1-1) zijn debuut voor de ploeg van Dick Advocaat en was meteen belangrijk voor zijn nieuwe werkgever. De ex-spits van onder meer Feyenoord verzorgde de assist waaruit de 0-1 van Fred Friday kwam. "Ik ben blij dat ik weer minuten heb gemaakt", zegt Kramer na afloop bij FOX Sports.

Zijn laatste wedstrijd dateerde alweer uit november, waardoor Kramer hunkerde naar speeltijd. Kramer wilde na het ontbinden van zijn contract bij Feyenoord graag naar het buitenland verkassen, maar dat lukte niet. "Daar wilde ik eigenlijk heen, dat was duidelijk. Daarom wilde ik iets langer wachten, maar er kwam niks op mijn pad wat ik en mijn gezin graag zouden willen."

"Ik ben blij zoals het nu is gegaan", aldus de spits, die zijn krabbel zette onder een halfjarige verbintenis bij Sparta. "Ik kan nu natuurlijk blijven waar ik zit. Dat is voor mijn gezin ook prettig", zegt Kramer, die zijn meerwaarde meteen liet zien tegen Twente. "Maar ik had liever drie punten gepakt, want het gaat om Sparta. Wat ik wil? Wedstrijden spelen, zo simpel is het. Als dat het geval is, hoor je mij niet klagen."