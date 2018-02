‘Gio’ waarschuwt PSV: ‘Ik heb hem natuurlijk niet voor niets laten spelen’

Feyenoord won zondagmiddag met hangen en wurgen met 1-0 van Heracles Almelo. Een treffer van basisdebutant Robin van Persie voldeed uiteindelijk voor de Rotterdammers. Karim El Ahmadi laat voor de camera van FOX Sports weten tevreden te zijn met de drie punten en is ook blij met de aanwezigheid van Van Persie in De Kuip.

"Hij is een kwalitatieve, oudere speler", begin de aanvoerder over zijn 34-jarige ploeggenoot. "Hij kon op ‘10’ en op ‘9’ spelen. Het is fijn dat je hem altijd kunt inspelen. Bij vlagen liet hij ook zien dat hij een topspeler is geweest en nog steeds is." El Ahmadi was niet verrast toen Giovanni van Bronckhorst bekendmaakte dat Van Persie zou spelen: "Dat is aan de trainer. Ik denk dat Robin er nu wel klaar voor was."

Robin van Persie laat zich meteen zien bij zijn eerste basisplaats voor Feyenoord Rotterdam! ?? Posted by voetbalzone on Sunday, February 18, 2018

El Ahmadi erkent dat het duel met Heracles allesbehalve oogstrelend was, maar benadrukt dat de drie punten het allerbelangrijkste waren. "Je weet zelf hoe het in de voetballerij werkt: als je wedstrijden wint, krijg je vertrouwen. Daar doen we het voor op dit moment, ook naar de beker toe. Zondag spelen we weer een belangrijke wedstrijd tegen PSV", besluit de middenvelder.

Ook Van Bronckhorst is blij met de overwinning op Heracles en over de prestaties van Van Persie. "Het is mij meegevallen hoelang Robin vandaag kon spelen. In de rust vroeg ik hoe het ging en het ging goed. Hij zou zelf aangeven wanneer hij dacht dat het niet meer kon. Robin heeft uitstekend gespeeld en we moeten komende week kijken hoe we er voorstaan richting het duel met PSV. Ik heb hem natuurlijk niet voor niets laten spelen."