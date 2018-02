De Boer: ‘Duidelijk dat hij net als heel Feyenoord niet in goeden doen is’

Feyenoord won zondagmiddag dankzij een treffer van Robin van Persie, die voor het eerst sinds zijn rentree in de basis begon, met 1-0 van Heracles Almelo. De Rotterdammers wisten tijdens de herhaling van de kampioenswedstrijd van afgelopen seizoen echter nauwelijks indruk te maken en ook Nicolai Jörgensen slaagde er niet in om zijn stempel te drukken op de wedstrijd, zo zag Ronald de Boer.

“Dat hij niet in goeden doen is is duidelijk, maar dat geldt voor heel Feyenoord. Als alle spelers in vorm zijn, zal hij ook profiteren”, analyseerde hij na de wedstrijd bij FOX Sports. De Boer was wel onder de indruk van Heracles, dat volgens de voormalige middenvelder misschien wel meer had verdiend: “De complimenten aan Heracles, maar dat komt ook omdat we een pover Feyenoord hebben gezien. De drie punten blijven in De Kuip en dat is uiteindelijk het belangrijkste.”

Feyenoord heeft aankomend weekend de kraker tegen koploper PSV op de agenda staan en een dag nadat de Eindhovenaren gelijk speelden tegen sc Heerenveen, wist de regerend landskampioen ook geen onuitwisbare indruk te maken. De Boer verwacht echter niet dat dit iets zegt over de topper van volgende week: “Niets, helemaal niets. PSV was ook pover, dus dat zegt niet zoveel.”