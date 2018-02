Napoli wint moeizaam en passeert Juventus; Hamsik breekt cornervlag

Napoli is na zondagmiddag nog steeds koploper van de Serie A. Juventus wist eerder op de dag te winnen van stadsgenoot Torino (0-1) en voerde de druk op bij i Partenopei. De ploeg van Maurizio Sarri ging dankzij een vroege treffer van Allan er met de winst vandoor tegen SPAL: 1-0. Door de overwinning heeft Napoli weer een punt meer dan la Vecchia Signora.

Napoli had al acht wedstrijden in de Serie A achter elkaar gewonnen toen SPAL op bezoek kwam bij de Italiaanse topclub. De degradatiekandidaat heeft meegekregen dat Napoli afgelopen donderdag een mentale tik heeft geïncasseerd, toen het thuis met 1-3 verloor van RB Leipzig in de Europa League. Tegen SPAL was Napoli echter weer als vanouds, hoewel dat nauwelijks terug te lezen was in de eindstand.

Marek Hamsik viert zijn doelpunt met een schandalige overtreding op de cornervlag, krijgt hiervoor geel... Posted by voetbalzone on Sunday, February 18, 2018

Een vroeg doelpunt van Allan zorgde voor het verschil. Na een goedlopende aanval bleef de middenvelder oog-in-oog met de doelman Alex Meret rustig: 1-0. Marek Hamsik dacht in de tweede helft zijn ploeg in veilige haven te brengen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Hamsik juichte door de cornervlag te breken, maar hoorde nadien dat de goal niet doorging. Ook Dries Mertens en Lorenzo Insigne probeerden op het scoreformulier te raken, maar beide aanvallers konden het overwicht niet omzetten in doelpunten.