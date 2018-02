Basisdebutant Van Persie bezorgt Feyenoord winst in matige pot

Feyenoord heeft zondagmiddag met zeer veel moeite weten te winnen van Heracles Almelo. De bezoekers maakten aanspraak op minimaal een punt in De Kuip, maar Robin van Persie besloot zijn eerste basisplaats te bekronen met een succesvol afstandsschot: 1-0. Door de winst behoudt Feyenoord de vierde plek in de Eredivisie, terwijl de ploeg van John Stegeman twaalfde blijft staan.

Giovanni van Bronckhorst besloot Van Persie voor het eerst sinds zijn terugkeer een basisplaats te gunnen en hem te posteren achter Nicolai Jörgensen. De keuze voor Van Persie zorgde ervoor dat Jens Toornstra kind van de rekening was en op de bank kon plaatsnemen. De middenvelder zag vanaf de zijlijn dat zijn ploeg, met ook Jean-Paul Boëtius en Kevin Diks in de basis, het moeilijk had met Heracles, dat verschillende mogelijkheden had om de score vroeg in het duel te openen.

Brad Jones wist zijn doel echter schoon te houden, ondanks pogingen van Tim Breukers en Brandley Kuwas. Na een moeizame openingsfase kwam Feyenoord beter in de wedstrijd, maar Bram Castro wist net als Jones iedere poging, zoals die van Sven van Beek of Tonny Vilhena, te keren. Heracles deed niet onder voor de thuisploeg en was voor rust nog een paar keer gevaarlijk, onder meer via Vincent Vermeij en Peter van Ooijen. Beide ploegen zochten echter met een 0-0 tussenstand de kleedkamer op.

Feyenoord viel in de eerste 45 minuten tegen, maar Van Bronckhorst besloot niet in te grijpen en dezelfde elf aan de tweede helft te laten beginnen. Heracles bleef aandringen en Kristoffer Peterson was tien minuten in het tweede bedrijf het dichtst bij een treffer, maar de knal van de Zweed spatte uiteen op het aluminium. Waar het bezoek op voorsprong leek te komen, was het Van Persie die zijn ploeg op 1-0 schoot. De routinier plaatste de bal in de hoek van het doel, buiten bereik van Castro.

Na de openingsgoal van Van Persie ging Feyenoord op zoek naar de beslissing. Onder meer Jörgensen had de 2-0 op de pantoffel, maar de Deen zag Castro in zijn weg. Van Persie werd met luid applaus een kwartier voor tijd naar de kant gehaald voor Toornstra. Met vers bloed in de gelederen bleef Feyenoord jagen naar de bevrijdende treffer, maar de Rotterdammers kwamen niet verder dan een paar afstandsschoten. Paul Gladon had namens Heracles in de slotfase nog een grote kans, maar schoot naast.