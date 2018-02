Been kraakt Feyenoorder: ‘Het is gewoon niet goed genoeg’

Jean-Paul Boëtius kreeg zondagmiddag bij het duel van Feyenoord met Heracles Almelo (1-0) een basisplaats van Giovanni van Bronckhorst, maar Mario Been was allerminst te spreken over de prestaties van de vleugelspeler. In de studio van FOX Sports heeft de voormalig trainer van de Rotterdammers felle kritiek op Boëtius, die sinds lange tijd weer in de basis mocht starten.

"De linkerkant komt niet al te veel uit. We hebben vooral gelet op Boëtius. Die heeft een tijdje niet gespeeld en dan denk je: hij is gretig. Maar meteen in het begin verliest hij de bal op eigen helft en daar komt een gigantische kans uit voor Heracles", zegt Been, die ook wijst op het vele balverlies van de aanvaller.

"Hij heeft in de eerste helft verreweg het meeste balverlies van het hele elftal gehad. Ook zijn voorzetten zijn niet al te best. Het is gewoon niet goed genoeg. Het bleef ook maar door gaan. Over de zijkanten komt er heel weinig uit. Steven Berghuis is over het algemeen de grote man, maar wordt te weinig gebruikt", aldus Been.