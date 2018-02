Gattuso: ‘Ik hoop dat hij een mooie vriendin vindt en de liefde gaat bedrijven’

Gennaro Gattuso nam eind vorig jaar de leiding bij AC Milan en hij had het in eerste instantie moeilijk bij de Italiaanse club. De resultaten van de laatste weken stemmen echter tot vrolijkheid bij de fans van i Rossoneri en ook Gattuso lijkt zijn draai gevonden te hebben. De oefenmeester wil zondagavond tegen Sampdoria dezelfde vechtlust zien die hij de laatste wedstrijden detecteert bij zijn pupillen.

"We moeten met dezelfde passie en verlangen blijven spelen. Suso en Hakan Calhanoglu doen het geweldig, mooi om te zien hoe ze de verdediging helpen. Onze spitsen offeren veel op en ik hoop dat we ons goede spel voortzetten. Ik kan het arbeidsethos van mijn ploeg niet vaak genoeg benadrukken", laat de oefenmeester aan verschillende Italiaanse media weten.

"De hele defensie doet het goed, niet alleen Leonardo Bonucci. Ingazio Abate, Davide Calabria, Fabio Borini en Luca Antonelli doen het ook goed. Leo is een voorbeeld voor de ploeg. Ik ben trots om mezelf trainer van hem te kunnen noemen", aldus de oud-middenvelder, die ook Patrick Cutrone prijst. De aanvaller imponeert dit seizoen en dat is ook Gattuso niet ontgaan.

"We doen het rustig aan met Cutrone. Hij moet niet afgeleid raken vanwege het feit dat hij de jongste speler ooit is in de geschiedenis van AC Milan die zoveel doelpunten maakt. Hij moet hard blijven werken, maar ook zijn rust pakken. Ik hoop dat hij een mooie vriendin vindt en dat hij het rustig aan gaat doen en de liefde gaat bedrijven", besluit de flamboyante oefenmeester.