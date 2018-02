Gelegenheidslinksbuiten Alex Sandro beslist ‘Derby della Mole’ voor Juve

Juventus heeft zondagmiddag, in ieder geval tijdelijk, de koppositie weer overgenomen van Napoli. Vijf dagen na het 2-2 gelijkspel in de Champions League tegen Tottenham Hotspur had de regerend landskampioen in de Derby della Mole tegen buurman Torino genoeg aan een goal van Alex Sandro, die voor de gelegenheid als linksbuiten opereerde, voor een 0-1 overwinning. Napoli krijgt later op de zondag tegen SPAL de kans om Juventus weer te passeren.

Juventus kreeg al vroeg in de wedstrijd een tegenvaller te verwerken toen Gonzalo Higuaín in de openingsminuut naar de grond ging met een enkelblessure, het nog een kwartiertje probeerde en zich toch moest laten vervangen door Federico Bernardeschi. Die invaller speelde na ruim een halfuur spelen wel de hoofdrol bij de enige treffer van de bezoekers, aangezien zijn voorzet binnen werd gewerkt door Alex Sandro.

Torino stelde daar in de eerste helft één mogelijkheid van Andrea Belotti tegenover, maar het schot van de spits vloog net langs de verkeerde kant van de paal. Tegenover het uitvallen van Higuaín stond in de tweede helft de rentree van Paulo Dybala, die na een absentie van ruim een maand ruim twintig minuten voor het einde van de wedstrijd in het veld kwam voor Douglas Costa.

De Argentijnse sterspeler van La Vecchia Signora gooide vervolgens met zijn eerste actie de wedstrijd bijna in het slot, maar zijn schot na een dribbel door de verdediging van Torino stelde Salvatore Sirigu niet voor grote problemen. De beste mogelijkheid voor Il Toro om een punt over te houden aan de stadsderby kwam tien minuten voor tijd via de voet van Iago Falque. Wojciech Szczesny kon de inzet van de Spanjaard echter zonder al te veel moeite keren.