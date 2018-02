De Jong boekt derde zege op rij en drukt Roda verder in de problemen

FC Utrecht heeft zondagmiddag betrekkelijk eenvoudig weten te winnen van Roda JC Kerkrade. De Domstedelingen waren vrijwel de gehele partij beter dan de ploeg van Robert Molenaar, wat ook in de score tot uitdrukking kwam: 1-4. Door de ruime zege klimt Utrecht (tijdelijk) naar de vierde plek in de Eredivisie, terwijl Roda met zeventien punten in de degradatiezone blijft steken.

Jean-Paul de Jong was als trainer van Utrecht voor aanvang van het duel nog altijd ongeslagen, met vier gelijke spelen en twee overwinningen in zes competitiewedstrijden. In eerste instantie leek het er al snel op dat De Jong ook het zevende duel niet verliezend zou afsluiten, aangezien Utrecht Roda vanaf het eerste fluitsignaal op de eigen helft terugdrong. Van de Streek zorgde na twaalf minuten al voor de voorsprong: Mateusz Klich lepelde de bal over de verdediging van Roda heen, waarna Van de Streek op zijn beurt de bal over Hidde Jurjus begeleidde en via de onderkant van de lat scoorde.

Daarna leek Roda langzaam maar zeker uit zijn schulp te kruipen, met enkele hachelijke momenten voor het doel van David Jensen tot gevolg, maar een scrimmage en enkele mogelijkheden van Dani Schahin en Mikhail Rosheuvel leidden niet tot het gewenste doelpunt. Utrecht bleef echter domineren, maar kon de verdiende voorsprong niet verder uitbouwen. Het bezoek had nog wel een tegenvaller te verwerken gekregen, aangezien Rico Strieder wegens een blessure moest worden vervangen door Urby Emanuelson.

De zouteloze eerste helft kreeg na de onderbreking een beter vervolg, aangezien zowel Roda als Utrecht gevaarlijker werd voor het doel van de tegenstander. Het was uiteindelijk het bezoek dat uitliep naar een riante zege. Na bijna een uur spelen schoot Mark van der Maarel knap raak, nadat Jurjus eerst nog redding wist te brengen op een poging van Yassin Ayoub. Vijf minuten later besliste Van de Streek het duel door Jurjus voor de tweede maal te passeren, wederom op aangeven van Klich. Tien minuten voor tijd maakte invaller Jorn Vancamp er nog 1-3 van, maar daar bleef het bij voor Roda. In blessuretijd verzorgde Zakaria Labyad het slotakkoord.