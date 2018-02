Zoet: ‘Meer kan je dan niet doen, wie weet lopen we wel een punt uit op Ajax’

PSV kwam zaterdagavond tegen sc Heerenveen in de eerste helft door een rode kaart voor Hirving Lozano al met een man minder te staan en slaagde er vervolgens niet in om de 2-0 voorsprong over de streep te trekken. Het 2-2 gelijkspel betekende het tweede puntverlies van de koploper tegen de Friezen van het seizoen, maar doelman Jeroen Zoet geeft aan dat hij en zijn ploeggenoten alles hebben gegeven voor een goed resultaat. Bekijk de volledige reactie van de doelman hieronder.