Barça ‘sterker’ na vertrek Neymar: ‘Dembélé moet dat zo snel mogelijk leren’

Marc-André ter Stegen is van mening dat het vertrek van Neymar Barcelona uiteindelijk goed heeft gedaan. Lionel Messi opperde eerder al dat de stap van de Braziliaan naar Paris Saint-Germain ervoor heeft gezorgd dat de Catalaanse grootmacht stabieler en iets defensiever opereert en ook de Duitse doelman zegt dat Barcelona goed heeft geanticipeerd.

"De kwaliteit van Ney, die kan je niet in woorden omschrijven”, benadrukt Ter Stegen in gesprek met ESPN. “Hij was erg belangrijk voor ons, zowel als persoon en als voetballer. Nu moet iedereen wel begrijpen dat hij dit heeft gedaan (de transfer, red.), omdat hij iets anders wilde bereiken en winnen, ook voor zichzelf. Alleen hij weet waarom hij die beslissing heeft genomen."

“Uiteindelijk moesten we zijn vertrek compenseren en dat was niet makkelijk, omdat hij zoveel kwaliteit had. Maar we hebben dat op een andere manier goed opgevangen en nu hebben we een erg sterk team. We hebben spelers erbij gekregen die ons zelfs sterker hebben gemaakt. We moeten ze tijd gunnen. Ousmane Dembélé heeft nog niet veel gespeeld vanwege blessures en Philippe Coutinho is er pas sinds kort. We moeten geduldig zijn.”

“Coutinho blijft erg rustig”, vervolgt de Duits international. “Hij is erg nuchter en een goed persoon. Je ziet zijn kwaliteiten wel, maar hij moet nog even wennen aan de stijl van Barcelona. Dat geldt ook voor Dembélé. Voor Coutinho is het makkelijker, want hij spreekt al Spaans. Dembélé moet dat zo snel mogelijk leren, om zich goed te voelen in de kleedkamer en beter kan communiceren met zijn ploeggenoten.”