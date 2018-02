Henry vol bewondering: ‘Perfect, ik had graag met deze gast samengespeeld’

Thierry Henry geniet momenteel van het spel van Liverpool. De Fransman is van mening dat de ploeg van Jürgen Klopp een van de meest oogstrelende ploegen ter wereld is en prijst met name de aanval van the Reds. De oud-spits van Arsenal ziet vooral in Roberto Firmino een absolute wereldster.

"De wijze waarop hij speelt, hoe hij werkt, de assists die hij levert… Dat is ook waarom hij altijd speelt bij Liverpool", zegt Henry bij Sky Sports. "En hoe hij dat doelpunt maakte tegen Southampton (0-2, red.)... Dat was geen gemakkelijke. De doelman bewoog niet eens", aldus de Fransman, die ook geniet van de assists van de Braziliaanse spelmaker.

Zo zag Henry dat Firmino Mohamed Salah bediende bij de tweede treffer tegen the Saints. "Ik heb weleens in spelsituaties gezeten wanneer ik af en toe een bal met mijn hak doortikte, waarbij ik dacht: ik hoop dat hij ergens goed terechtkomt. Maar nee, bij Firmino heeft alles een gedachte. Je ligt bij hem altijd achterop als het gaat om nadenken over het spelletje. Het is perfect. Ik had graag met deze gast samengespeeld."

Teamgenoot Sadio Mané liet eerder al blijken dat hij blij is te kunnen samenwerken met Firmino en Salah: "Het is altijd fijn om met zulke grote spelers te spelen. Iedereen heeft het over ons drie, maar onze teamgenoten maken het een stuk makkelijker voor ons. Zij verrichten achter ons goed werk. Wij zijn de lucky boys die steeds scoren", aldus de aanvaller.