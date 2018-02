Doodsbedreigingen na Chelsea - Barça: ‘Hadden toen veel vijanden’

Komende dinsdag neemt Chelsea het in eigen huis op tegen Barcelona in de Champions League, een duel dat in 2009 ook werd gespeeld. The Blues moesten na het 0-0 gelijkspel in het Camp Nou een goed resultaat boeken in de tweede wedstrijd van de halve finale, maar remiseerden (1-1), met uitschakeling tot gevolg. Scheidsrechter Tom Henning Övrebö was na afloop de gebeten hond.

De Noorse arbiter benadeelde Chelsea meerdere keren in het duel, tot woede van onder meer Michael Ballack. In gesprek met Marca blikt de oud-scheidsrechter uitgebreid terug op de confrontatie tussen de twee grootmachten en erkent dat hij fouten heeft gemaakt: "Ik ben er helemaal niet trots op. Het was niet mijn beste dag", legt de 51-jarige Övrebö uit. "Maar zulke fouten worden nou eenmaal gemaakt, soms ook door een speler of coach. Soms heb je van die dagen dat je je niveau niet haalt."

"Er waren meerdere fouten van mijn kant en iedereen had er een mening over. Maar ik heb jarenlang bij de Europese elite gezeten, dus je kan mij niet alleen herinneren van die ene wedstrijd. Sommigen mensen, zoals jij (journalist van Marca, red.), doen dat wel, helaas", aldus Övrebö, die naliet Ballack van het veld te sturen vanwege zijn gedrag richting de leidsman: "Na de wedstrijd is het makkelijk zeggen: 'Waarom heb je dit gedaan en niet dat andere?' Ik heb die beslissing nou eenmaal gemaakt, punt."

"En ja, ik zag ook enkele handsbalsituaties (zoals van Gerard Piqué en Samuel Eto’o, red.) niet. Mensen maken fouten. Het kwam mogelijk door de druk. In het geval van Ballack kan het ook zijn geweest dat hij achter me liep, dus ik kon het niet zien", aldus de Noor, die na afloop lange tijd doodsbedreigingen ontving. "Tot 2012, toen was het afgelopen. Na de wedstrijd heb ik met geen enkele voetballer gesproken. Ik verliet het veld met waardigheid. Natuurlijk herinner ik me nog dat we die nacht van hotel moesten veranderen. We hadden toen veel vijanden."