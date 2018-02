‘Het is niet zo dat Buijs dit heeft geregeld, ik werd zelf gebeld door Jans’

FC Groningen lijkt zijn eerste aanwinst voor aankomend seizoen binnen te hebben. Danny Buijs zal in de zomer de taken overnemen van Ernest Faber en in het kielzog van de nieuwe trainer komt ook spits Ahmad Mendes Moreira over van Kozakken Boys. De transfer van de aanvaller naar de Trots van het Noorden moet echter niet gezien worden als een tegemoetkoming aan Buijs, zo maakt hij zelf duidelijk.

“Het is niet zo dat de trainer dit heeft geregeld, ik werd zelf gebeld door Ron Jans (technisch manager, red.). Ik was helemaal verbaasd, want ik kende hem alleen van tv. Ik ben met mijn vader bij hem thuis geweest in Tynaarlo. Daar hebben we een heel prettig gesprek gehad”, legt Mendes Moreira uit aan het Dagblad van het Noorden.

Jans bekeek de 22-jarige spits in een wedstrijd tegen Achilles’29, waarin hij twee keer scoorde en goed was voor twee assists. De vereerde Mendes Moreira geeft aan dat het balletje daarna is gaan rollen en spreekt van een ‘reuzenstap’ en een ‘droom die uitkomt om in de Eredivisie te gaan spelen’: “Ook nog eens bij een fantastische club met een geweldige trainer, want dat is Danny Buijs. Ik kan bijna niet wachten tot het zover is.”

Buijs zelf hoopt dat de transfer van Mendes Moreira op eenzelfde manier uit gaat pakken als de stap van ADO Den Haag-smaakmaker Nasser El Khayati naar het profvoetbal: “Ik zou hem er wel bij willen hebben. Ik zou wel à la El Khayati de gok aangaan. Net zoals het met mij een gok is. Als het een keertje niet goed uitpakt, jammer. Maar deze jongens willen wel dolgraag voor een bvo spelen. Hij zal er alles aan doen dus daar kan je je eigenlijk geen buil aan vallen”, liet de trainer zaterdagavond weten bij FOX Sports.