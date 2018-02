Seedorf baalt stevig na tweede deceptie: ‘Daar is geen verklaring voor’

Clarence Seedorf besloot begin februari weer het trainersvak in te gaan en zich te verbinden aan Deportivo La Coruña, maar tot op heden weet de Nederlander geen succes te boeken met de Spaanse club. Onder leiding van Seedorf heeft Deportivo twee duels gespeeld en twee keer verloren. Zaterdag ging de LaLiga-club onderuit tegen Alavés: 1-0.

Met name in de tweede helft zag Seedorf minder intensiteit dan vereist is bij zijn pupillen. "Daar is geen verklaring voor", aldus de trainer, die met zijn ploeg op de negentiende plek bivakkeert in LaLiga, in gesprek met La Vanguardia. "We begonnen slap aan de tweede helft en dat was genoeg voor Alavés om het initiatief over te nemen."

"Voor de rust hadden we dat probleem niet, maar we moeten scherp blijven tot de laatste minuten en dezelfde intensiteit tonen. We komen een beetje tekort, maar dat is het verschil tussen winnen en verliezen", vervolgt de oefenmeester van de degradatiekandidaat. "Voor rust toonden we genoeg kwaliteit, maar we moeten agressief blijven tot het laatste fluitsignaal."