‘Hij is niet overgeslagen, een PSV-aanwinst moet wel CL-niveau zijn’

Ajax versterkte zich in de afgelopen transferperiode met Nicolás Tagliafico, waardoor de Amsterdammers eindelijk het gat op de linksbackpositie wisten op te vullen. Titelconcurrent PSV is eveneens al geruime tijd op zoek naar een linkervleugelverdediger, maar vooralsnog is technisch manager Marcel Brands er niet in geslaagd om een geschikte kandidaat naar het Philips Stadion te halen. André Ooijer snapt wel dat dat soms tot (openlijke) frustratie leidt bij trainer Phillip Cocu.

“Op het moment dat je daarna zoekt en het komt niet, mag je daar best op een nette manier op reageren. Het wordt hem natuurlijk veel gevraagd”, legt de voormalige verdediger van onder meer PSV en Ajax uit bij De Tafel van Kees op FOX Sports. Ooijer is zelf in Eindhoven actief als trainer van de verdedigers en denkt dat er soms wel wat te makkelijk wordt gedacht over het doorschuiven van jeugdspelers naar de hoofdmacht.

“Je probeert jongens op te leiden bij PSV en de jongens die dan doorkomen moeten wel beter zijn dan wat er staat. We kunnen wel heel makkelijk roepen dat Joshua Brenet het niet goed doet en dat er een nieuwe linksback moet komen, maar er is ook niemand die dat opvolgt, die Joshua eruit kan spelen”, gaat hij verder. Een talent als Rick van Drongelen verruilde Sparta Rotterdam afgelopen zomer voor Hamburger SV, maar Ooijer denkt niet dat PSV hier de plank heeft misgeslagen.

“Ik denk niet dat Van Drongelen zomaar is overgeslagen, dat wordt echt wel gewikt en gewogen. Kik Pierie, al is dat wel een linksbenige centrale verdediger, is ook echt een groot talent, maar op het moment dat je iemand binnenhaalt bij PSV moet het wel Champions League-niveau zijn”, maakt Ooijer duidelijk. “Dan lopen jongens als Van Drongelen en Clint Leemans weleens weg. Misschien voetbalt die over drie jaar wel bij PSV en wint hij veel kampioenschappen.”