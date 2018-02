Real Madrid biedt Chelsea 115 miljoen en Gareth Bale

José Mourinho ging na de nederlaag tegen Newcastle United flink tekeer in de kleedkamer van Manchester United. Hij wees met de beschuldigende vinger naar Paul Pogba en Phil Jones, die verbaasd waren over zijn gedrag. (Sunday Sun)

Chelsea wil Eden Hazard alleen eventueel naar Manchester City laten gaan als een transfer van Sergio Agüero bespreekbaar is. De koploper van de Premier League wil het echter bij een transfersom van 170 miljoen euro houden. (The Sun)

David de Gea ziet geen reden om Manchester United te verlaten. De doelman heeft het naar zijn zin op Old Trafford, maar hij wil hoe dan ook pas komende zomer over een eventueel contract ná 30 juni 2019 praten. (Diverse Britse tabloids)