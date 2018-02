Fàbregas: ‘Je maakt hem wel heel oud, hij is maar drie jaar ouder dan ik’

Cesc Fàbregas denkt dat Andrés Iniesta nog wel even mee kan op topniveau. De middenvelder van Chelsea staat dinsdag tegenover zijn collega van Barcelona, met wie hij samenspeelde in Camp Nou en in het nationale elftal van Spanje. "Hij is nog steeds goed. Voor een speler als hij maakt leeftijd niet zoveel uit", zegt Fàbregas in de Spaanse pers.

Dit seizoen springt trainer Ernesto Valverde voorzichtig om met Iniesta. De clubicoon maakte maar tweemaal de negentig minuten vol. Fàbregas blijft onder de indruk van wat Iniesta laat zien. "Als je zoveel talent en klasse hebt, kun je door tot je bijna veertig bent. Het is natuurlijk wel belangrijk of je het fysiek nog redt, want daar hangt in het moderne voetbal veel van af. Maar soms kun je dat compenseren met je intelligentie en kwaliteit."

Voor Fàbregas was Iniesta geen 'idool' toen de Chelsea-middenvelder in de jeugdopleiding van Barcelona speelde. "Je maakt hem met die vraag wel heel oud. Hij is maar drie jaar ouder dan ik. We speelden samen bij Spanje Onder-21. Vanaf mijn achttiende stond ik met Iniesta op het veld. Daarom zag ik hem nooit als idool, maar als een teamgenoot en persoon voor wie ik veel bewondering heb", geeft hij aan. Als kind genoot hij van Josep Guardiola en Luis Figo. "Dat waren waarschijnlijk de twee spelers tegen wie ik als kind het meest opkeek."