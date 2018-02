Ghoochannejhad voelt zich benadeeld: ‘Het is een zuivere strafschop’

Reza Ghoochannejhad had in de tweede helft een strafschop willen krijgen tegen PSV. De aanvaller van sc Heerenveen werd in het strafschopgebied naar de grond gewerkt door Santiago Arias, maar op dat moment werd er gevlagd voor buitenspel. Onterecht, volgens Ghoochannejhad. Collega-aanvaller Henk Veerman stond weliswaar buitenspel, maar nam geen deel aan de aanval.

Het incident vond plaats bij een stand van 2-1; uiteindelijk slaagde Heerenveen er dankzij een laat doelpunt van Ghoochannejhad toch nog in om een punt mee te nemen. "Op het moment dat hij floot dacht ik: yes, hij heeft het gezien, het is een penalty. Dan sta ik op en is het ineens buitenspel", zegt de Iraniër tegen FOX Sports. "Henk Veerman doet niet mee aan de aanval. Ik wel en ik sta absoluut niet buitenspel. Hij raakt me dan gewoon vol van achteren. Het is een zuivere strafschop."

Over de wedstrijd is Ghoochannejhad tevreden. Hij merkte dat Heerenveen voor rust 'voetballend gezien' niet in de problemen kwam, ondanks dat PSV bij rust leidde met 2-0. "We waren misschien de bovenliggende partij. Dat gevoel had ik op het veld. De tweede helft moet je dan wat als je 2-0 achterstaat", legt hij uit. "Je speelt uit bij PSV dan weet je dat het lastig wordt. Ik moet toch een compliment geven aan onze veerkracht. Dit geeft alleen maar vertrouwen voor ons."