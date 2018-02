‘Ik vond het geen rare wedstrijd, hoezo? We speelden NAC helemaal weg’

Zonder veel problemen ontdeed AZ zich zaterdagavond van NAC Breda (1-3). Pas in de slotfase beten de Noord-Brabanders van zich af, maar daarvoor was AZ dominant in het Rat Verlegh Stadion. De score had hoger kunnen uitvallen: onder meer Wout Weghorst miste een aantal kansen. De aanvaller is tevreden over het optreden van zijn ploeg.

"Ik vond het geen rare wedstrijd, hoezo?", reageert Weghorst op een vraag van FOX Sports. "We waren oppermachtig vandaag. We hebben het goed gedaan en goed gespeeld. Ik weet niet hoeveel balbezit we hadden in de eerste helft, maar we speelden NAC helemaal weg." In de slotfase speelde AZ op balbezit en werd de ploeg 'wat makkelijk'. "Op het laatst komen nog wat momenten die niet hadden gehoeven. Maar uiteindelijk hebben we dik verdiend gewonnen, dus helemaal goed."

Mats Seuntjens deed zijn ex-club pijn, door de 0-3 te maken in Breda. Vooraf vond hij het 'spannend' om op bezoek te gaan bij de club waar hij vijf jaar voor heeft gespeeld. "Het was een heel speciale avond voor mij. Ik wist niet wat ik kon verwachten. Ik was de hele dag al meer gespannen dan normaal. Mijn broers hebben mij niet van mijn stuk gebracht, die zijn op zo'n dag voor mij."