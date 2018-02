‘Beste puntenpakker van de Eredivisie’ legt uit: ‘Ik wil wekelijks voetballen’

Nasser El Khayati bezorgde ADO Den Haag zaterdag de volle buit tegen Willem II (2-1) met een late strafschop. Dat was zeker niet de eerste keer dat hij van grote waarde was: dit seizoen schonk El Khayati zijn ploeg al veertien punten met zijn doelpunten en assists. Geen enkele andere speler uit de Eredivisie was in dat opzicht nóg belangrijker voor zijn team.

Vrijwel wekelijks blinkt El Khayati uit bij ADO, maar toch werd hij in de winterstop niet opgepikt door een grotere club. De aanvallende middenvelder voelt zich goed in Den Haag en is niet bezig met een transfer. "Ik heb in het verleden wat gaten gehad in mijn cv en veel wedstrijden niet gespeeld. Dan ga je nadenken", erkent El Khayati in gesprek met FOX Sports.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 17 Feb 2018 om 2:04 (PST)

"Op een gegeven moment heb ik in Engeland wel een goede carrière gehad", doelt hij op zijn dienstverbanden bij Burton Albion en Queens Park Rangers. "Dan kom je terug en is het puur wedstrijden spelen. Het was voor mij nog niet belangrijk om financieel onafhankelijk te worden. Ik ben niet meer de jongste, maar ik heb hiervoor gekozen om gewoon wekelijks te voetballen."

El Khayati heeft wel degelijk een 'hoger doel', geeft hij toe. "Als voetballer moet je dat altijd hebben. Ik heb dat zeker ook. Maar laten we eerst het seizoen afmaken met elf wedstrijden en dan kijken we verder." Het contract van de geboren Rotterdammer loopt tot medio 2020 door. Hij kwam afgelopen zomer transfervrij over van QPR, na een half seizoen op huurbasis bij ADO.