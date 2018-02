PSV baalt van ‘incident’: ‘Volgende week willen we revanche op Feyenoord’

PSV leed zaterdagavond puntenverlies in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. De Eindhovenaren gaven mede door een rode kaart voor Hirving Lozano een 2-0 voorsprong uit handen: 2-2. De lijstaanvoerder heeft door het gelijkspel acht punten voorsprong op Ajax, maar de nummer twee gaat zondag nog op bezoek bij PEC Zwolle.

“Ik ben hier heel ziek van”, vertelde Luuk de Jong na afloop. De teleurgestelde aanvaller was van mening dat de rode kaart voor Lozano veel invloed had op de wedstrijd. "Er was niks aan de hand en toen kregen we een rode kaart. Dat was het keerpunt van de wedstrijd”, oordeelde De Jong in gesprek met FOX Sports. “Met tien man werd het zwaar.”

De Jong vond ook dat Heerenveen het punt verdiende. "Heerenveen speelde gewoon goed voetbal", vond hij. "Maar die rode kaart was een hele zure." Lozano sloeg met zijn arm naar achteren toen hij wegdraaide bij Lucas Woudenberg en raakte de linksback van Heerenveen in het gezicht. Scheidsrechter Dennis Higler was onverbiddelijk en trok direct rood.

Volgende week wacht voor de ploeg van Phillip Cocu de topper in De Kuip tegen Feyenoord. "Het zat nu een beetje tegen, maar we hebben met z'n allen gestreden en onze fans waren top vandaag (zaterdag, red.)”, vervolgde De Jong bij Omroep Brabant. “Die hebben ons zeker met een man minder enorm gesteund. Dit moeten we als incident zien.”

“Volgende week in De Kuip willen we revanche nemen op Feyenoord en drie punten pakken. Dat wordt weer een cruciale wedstrijd, maar eerst maar eens kijken van Ajax bij PEC Zwolle doet." Opvallend is dat PSV voor de winter ook al puntenverlies leed tegen Heerenveen (2-0 nederlaag in het Abe Lenstra Stadion) en ook toen kreeg Lozano rood. Hij mist zodoende weer het competitieduel met Feyenoord.