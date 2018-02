Van der Gaag benadrukt: ‘Dat zou je aan de mensen van Vitesse moeten vragen’

Excelsior won zaterdagavond met 1-2 van Vitesse, één van de clubs waarmee Mitchell van der Gaag in verband wordt gebracht. De trainer weet zelf echter van niks en hoopt zijn aflopende contract met de club uit Rotterdam te verlengen.

“'Dat zou je aan de mensen van Vitesse moeten vragen, niet aan mij”, reageerde Van der Gaag in gesprek met FOX Sports op de berichtgeving. Hij is naar eigen zeggen niet bezig met een vertrek uit Kralingen. “Eerst moet ik met Excelsior om de tafel gaan zitten, dat doen we volgende maand.”

“Dan gaan we bepalen wat we gaan doen. Het is voor mij de insteek om bij Excelsior te blijven, anders ga ik niet praten. De rest is nu niet aan de orde. Ik heb het hier heel goed naar mijn zin en werk hier heel prettig.” Van der Gaag, 46, was eerder coach van Maritimo, Belenenses, Ermis Aradippou en FC Eindhoven.

Door de zege in GelreDome is Excelsior zo goed als veilig. De ploeg van Van der Gaag staat knap elfde, met 29 punten uit 24 wedstrijden. “Vitesse won vorige week van Feyenoord, dus in die zin is het verrassend”, analyseerde de coach het resultaat in Arnhem. “Maar in deze fase van de competitie zijn er veel verrassingen.”

“Vorig seizoen hadden we ook een lastig programma voor de laatste tien wedstrijden, maar pakten we toch veel punten. Alleen startten we toen uit een situatie waarin we dood en begraven leken en dat is nu gelukkig niet het geval.” Excelsior verloor in 2018 slechts twee van de zes Eredivisie-duels.