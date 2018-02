Vreven baalt: ‘Dit kan echt niet, hier gaat over gesproken worden’

AZ boekte zaterdagavond een eenvoudige overwinning op bezoek bij NAC Breda: 1-3. De Noord-Hollanders waren in Breda simpelweg een maatje te groot voor het team van trainer Stijn Vreven. Toch was er ook een puntje van kritiek. Volgens de oefenmeester van de Bredanaars had zijn team best wat meer lef mogen tonen.

Vreven wil dat zijn spelers te allen tijde met het mes tussen de tanden spelen. “Dit vind ik onacceptabel”, vertelde de coach in gesprek met BN De Stem. De reactie van zijn team na het tweede doelpunt van AZ steekt Vreven. “Ik kreeg het gevoel dat het geloof wegzakte bij mijn spelers. Ik ga niet meer zeggen dat wij een jonge ploeg hebben. Wij mogen gewoon nooit opgeven, dat is de slogan van deze club. Wij moeten altijd tot het gaatje gaan. Dit kan echt niet. Ik vind dat onacceptabel, daar heb ik het erg moeilijk mee.”

AZ kwam na iets meer dan een halfuur spelen op voorsprong bij NAC: Alireza Jahanbakhsh schoot de bal keihard in het dak van het doel. Kort na rust haalde Guus Til vanaf zo'n twintig meter uit en zag zijn schot onderweg van richting veranderd worden. Vijf minuten later zorgde Mats Seuntjens voor de beslissing tegen zijn voormalig werkgever, eveneens met een van richting veranderd schot. In de slotfase deed NAC nog iets terug via invaller Umar Sadiq, die in tweede instantie trefzeker was.

“Vrijdag gaan we naar Groningen. Ik weet nog niet wat ik ga zeggen, maar het is duidelijk dat hierover gesproken gaat worden”, verzekerde Vreven. “In de situatie waarin wij zitten, geef je nooit op. Dat bestaat niet.” Nigel Bertrams baalde van de manier waarop de 0-2 en de 0-3 vielen. "De schoten werden allebei van richting veranderd", vertelde de doelman aan Omroep Brabant. "Das mooi klote. Als keeper sta je erbij en kijk je er naar. Daar kan je helemaal niks aan doen."

Bart Meijers kon evenmin voorkomen dat AZ het duel na rust in het slot gooide. De verdediger loofde het combinatievoetbal van de Alkmaarders. “We weten hoe goed ze zijn aan de bal. Ze kunnen links en met rechts schieten, ze hebben een goede trap en kunnen combineren”, analyseerde Meijers in gesprek met BN De Stem. “In de tweede helft bleven we achter de bal aanlopen. Dan is het alsof het je in een rondo staat.”