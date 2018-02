‘Wat liet Ronaldo zien dan? Hij benutte een penalty en scoorde met zijn knie’

Xavi vindt dat de verkeerde conclusies worden getrokken na de 3-1 zege van Real Madrid op Paris Saint-Germain van woensdag. De middenvelder van Al-Sadd heeft bewondering voor de manier waarop de Koninklijke erin slaagde om de wedstrijd naar de eigen hand te zetten, maar benadrukt dat PSG ook goede dingen liet zien.

In een interview met So/Foot zet Xavi uiteen hoe hij de wedstrijd beleefde. Het verbaasde hem dat Real een 0-1 achterstand wist om te buigen zonder al te goed te spelen. "Het leek er even op dat PSG zelfs op 1-2 kon komen. Real stond aan de rand van de afgrond, maar kwam terug in de wedstrijd. Tegen Real mag je nooit een kans missen, want daar kunnen ze je genadeloos voor afstraffen. Ze hebben daar niet veel voor nodig. Een counter of een corner kan genoeg zijn voor ze om de regie in handen te krijgen."

"Het is echt ongelooflijk", vervolgt de clubicoon van Barcelona. "Aan het eind van de wedstrijd zie je de uitslag en denk je: fuck, 3-1. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Het is bijna onrechtvaardig dat PSG met zo'n marge heeft verloren. Hoe is het mogelijk dat Real met 3-1 wint, terwijl het eigenlijk 1-1, 2-2 of misschien wel 1-2 had moeten worden? Het probleem is dat we alleen maar naar het scorebord kijken. Als je wint, zie je er zelf ook mooier uit. Zinédine Zidane kon opeens niet meer stuk bij de mensen die hem de afgelopen weken onophoudelijk bekritiseerden. Unai Emery is opeens de gebeten hond."

"We zouden ons niet zo moeten richten op het scorebord", doceert Xavi. Het is volgens hem veel belangrijker om te analyseren hoe beide teams voor de dag kwamen. Ook over individuen las hij dingen waar hij het niet mee eens was. "Ik heb bijvoorbeeld veel artikelen gelezen waarin stond dat Cristiano Ronaldo nog steeds verder is dan Neymar. Maar nee, dat is oneerlijk. Wat liet Ronaldo zien? Hij benutte een penalty en scoorde met zijn knie. Maar wat te denken van de gevaarlijke situaties die Neymar creëerde? Alle problemen die hij Real heeft bezorgd? De counters die hij op gang bracht?"