Cocu: ‘Hij is een beetje de kluts kwijt, hij zei dat hij zich los wilde rukken’

PSV liet zaterdagavond voor de tweede keer dit seizoen punten liggen tegen sc Heerenveen en net als in september vorig jaar haalde Hirving Lozano het einde van een Eredivisie-duel met de Friezen niet. De Mexicaan maakte nog voor de rust een slaande beweging in de richting van Lucas Woudenberg en kreeg direct rood van arbiter Dennis Higler. Phillip Cocu meldt echter dat er volgens de aanvaller zelf niet zoveel aan de hand was.

“Hij is een beetje de kluts kwijt. Hij zei dat hij werd vastgehouden en dat hij zich los wilde rukken”, legt de trainer van de Eindhovenaren uit bij FOX Sports. “Zijn hand komt volgens mij ook in zijn nek en niet in zijn gezicht. Maar de scheidsrechter beslist het zo. Wij moeten dan zorgen dat we de wedstrijd binnenhalen.”

Treffers van Stijn Schaars en Reza Ghoochannejhad zorgden er echter voor dat PSV niet in die missie slaagde en Cocu baalt er vooral van dat de aansluitingstreffer van eerstgenoemde uit een standaardsituatie viel: “Als je dan ook de gelijkmaker ziet… we hebben dit seizoen af en toe het geluk aan onze zijde gehad, maar dat was vandaag niet het geval. Daarna kregen we nog een kans op de 3-2, maar helaas bleven we steken op een gelijkspel.”

PSV heeft nu acht punten meer dan nummer twee Ajax, maar weet dat de Amsterdammers zondag bij een overwinning op PEC Zwolle tot vijf punten kunnen naderen. Volgend weekend staat voor de koploper de kraker tegen Feyenoord op het programma en Cocu zou dan toch graag willen beschikken over Lozano: “We hopen op Lozano tegen Feyenoord. De scheidsrechter bepaalt uiteindelijk, maar ik vond het zwaar.”