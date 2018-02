Higler stuurt Lozano weg: ‘De assistent zei ook direct: ‘Rood, rood, rood’’

Dennis Higler heeft verklaard waarom hij zaterdagavond een rode kaart uitdeelde aan Hirving Lozano. In de slotfase van de eerste helft tussen PSV en sc Heerenveen werd de Mexicaan weggestuurd na een slaande beweging richting Lucas Woudenberg. Na afloop is dat het meest besproken moment van de wedstrijd.

"Ik zie op dat moment een slaande beweging naar achteren, met kracht en snelheid. Ik had een redelijk goed gezichtsveld. De assistent zei ook direct: 'Rood, rood, rood.' Of ik twijfelde? Heel even", erkent Higler voor de camera van FOX Sports. "We willen zulke slaande bewegingen uit het voetbal hebben. Maar als je de beelden ziet in slow motion, dan kan ik me voorstellen dat je gaat twijfelen."

Zelf wilde Woudenberg niet al te veel woorden vuilmaken aan het incident. Het is volgens de verdediger van Heerenveen de taak van de scheidsrechter om er inhoudelijk op in te gaan. "Ik werd in mijn gezicht geraakt en je ziet dat mijn lip dik is geworden. Ik ga niet voor de grap liegen", wilde hij er wel over kwijt. "Verder is het aan de scheidsrechter."