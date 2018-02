ADO krijgt loon naar werken en houdt de drie punten in eigen huis

ADO Den Haag heeft zaterdag optimaal weten te profiteren van de nederlaag die Vitesse eerder op de avond leed tegen Excelsior. Het zag er lang naar uit dat de Hagenaren ondanks een reeks flinke kansen niet verder zou komen dan een gelijkspel tegen Willem II, maar een rake penalty van Abdenasser El Khayati zorgde in de blessuretijd toch nog voor de 2-1. ADO nadert nummer zeven Vitesse zodoende tot twee punten, terwijl de Tilburgse tegenstander op de veertiende positie blijft staan.

ADO liet vanaf het eerste fluitsignaal zijn aanvallende intenties zien en werd al in de tweede minuut van de wedstrijd gevaarlijk via Abdenasser El Khayati, die Mattijs Branderhorst ternauwernood redding zag brengen op een vrije trap. De druk op Willem II bleef in de daaropvolgende fase aanhouden en Branderhorst moest opnieuw redden op een schot van grote afstand van El Khayati, terwijl hij een poging van Lex Immers net langs zijn doel zag vliegen.

Fran Sol zette Willem II tegen de verhouding in op voorsprong.

Nadat Branderhorst ook een antwoord had op een nieuwe poging van Immers, ging de storm van de thuisploeg even liggen en greep Willem II met nog vijf minuten te gaan in de eerste helft zelfs brutaal de leiding. De door de Tilburgers van ADO gehuurde Thomas Meißner vond Fran Sol met een harde voorzet, waarna de spits binnen kon tikken. Na rust gingen de Hagenaars op dezelfde voet verder en het duurde niet lang voordat Branderhorst weer aan de bak moest. De doelman werd net als in de eerste helft al snel getest door El Khayati, maar had opnieuw een antwoord op een afstandsschot.

Ook Johnsen was vroeg in de tweede helft met een kopbal die net langs de verkeerde kant van de paal verdween gevaarlijk. De boomlange spits was met nog twintig minuten te gaan echter gelukkiger en kon een voorzet van El Khayati binnen koppen voor de 1-1. In de absolute slotfase was de Amerikaanse Noor zelfs nog dicht bij de winnende, maar wist hij zijn voet net niet tegen een voorzet van Wilfried Kanon te zetten. Dankzij El Khayati kon ADO echter toch nog juichen: de middenvelder zette zich na een overtreding op Immers achter een penalty en schoot beheerst raak.