Internazionale verliest door bizar eigen doelpunt weer van angstgegner

Voor de vijfde keer op rij heeft Internazionale verloren op bezoek bij Genoa. Het werd zaterdagavond 2-0, na een bizar eigen doelpunt van Andrea Ranocchia en een treffer van voormalig Inter-aanvaller Goran Pandev. De Milanezen, die vorige week nog hun eerste zege in ruim twee maanden tijd boekten, blijven steken op de vierde plek. Bij een zege had Inter de derde plek overgenomen van AS Roma.

Inter moest het stellen zonder Mauro Icardi, Ivan Perisic en João Miranda. De ploeg van Luciano Spalletti werd meteen op de proef gesteld door Pandev. De aanvaller van Genoa dwong Samir Handanovic tot een redding met diens benen en even later scoorde Pandev bijna na een bizar incident. Handanovic schatte een voorzet van de Macedoniër verkeerd in en de bal stuiterde over de doelman en tegen de lat, waarna het leer veilig in de armen van Handanovic belandde.

Een ander curieus incident resulteerde op slag van rust wel in het openingsdoelpunt. Milan Skriniar wilde een voorzet wegwerken, maar trapte de bal aan tegen de knie van Ranocchia. Een verbouwereerde Handanovic kon vervolgens alleen maar toekijken hoe de afgeketste bal binnen zeilde. In de tweede helft verdubbelde Pandev de marge voor Genoa. Na een hard, laag schot van Diego Laxalt nam Pandev de bal plots aan in het zestienmetergebied en had hij de ruimte om de eindstand op 2-0 te bepalen.