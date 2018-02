Fraser: ‘Als het allemaal niet zo triest was, zou je in de lach schieten’

Vitesse boekte vorig weekend nog een knappe 3-1 overwinning op Feyenoord, maar heeft zaterdagavond tegen een andere tegenstander uit Rotterdam nagelaten om over een rijtje concurrenten heen te springen naar de vierde plaats op de ranglijst. De Arnhemmers gingen in eigen huis met 1-2 onderuit tegen Excelsior en dat leidde tot nogal wat frustratie bij trainer Henk Fraser.

“Het was 25 minuten aardig. Daarna werd het voetbal bij ons al minder. Die 1-1 (van Hicham Faik, red.) zag je aankomen. We hadden de hoop nog met een voorsprong te gaan rusten, maar verdedigend stak het gewoon niet goed in elkaar”, analyseert de trainer na afloop tegenover de Gelderlander. Fraser zag dat zijn ploeg na rust op elk facet werd afgetroefd door de Kralingers en noemt de 1-2 van Mike van Duinen ‘symptomatisch’ voor het spel van Vitesse: “Is het op zich allemaal niet zo triest, dan schiet je ervan in de lach.”

“Wij hebben vaak de arrogantie dat we beter zijn dan onze tegenstanders. Dat komt ook, omdat veel clubs hier naartoe komen om een punt te stelen”, gaat Fraser, die moet erkennen dat zijn ploeg na de rust op tactisch en technisch gebied én op passie en beleving werd afgetroefd, verder. “Dit is, met het oog op de stand op de ranglijst ook nog, frustrerend en zeer teleurstellend”, sluit hij af.