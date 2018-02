Tien man van PSV laten opnieuw punten liggen tegen sc Heerenveen

PSV is er zaterdagavond niet in geslaagd om zich te revancheren voor de 2-0 nederlaag die in het begin van dit seizoen werd geleden in het Abe Lenstra Stadion. De koploper van de Eredivisie kwam in eigen huis wel met 2-0 voor tegen sc Heerenveen, maar stond na een rode kaart voor Hirving Lozano op slag van rust de gehele tweede helft onder zware druk en moest een kleine tien minuten voor tijd de 2-2 incasseren. Eerste achtervolger Ajax krijgt zondag tegen PEC Zwolle de kans om het gat te verkleinen tot vijf punten.

De openingsfase van het duel in het Philips Stadion voltrok zich rommelig en het duurde ruim twintig minuten voordat PSV zich voor het eerst voorzichtig in de buurt van het doel van Martin Hansen liet zien. Een voorzet van Santiago Arias belandde echter in de handen van de doelman, waardoor het gevaar alweer snel was geweken. Jeroen Zoet moest na een ruim halfuur spelen voor het eerst optreden na een scherpe voorzet van Denzel Dumfries en de doelman zag vlak daarna tot zijn tevredenheid hoe zijn ploeg op voorsprong kwam.

Santiago Arias kwam inlopen bij een corner en kon zonder dat hem een strobreed in de weg werd gelegd inkoppen. Geschutter bij Kik Pierie zorgde er drie minuten voor rust voor dat Luuk de Jong voor de 2-0 kon tekenen, maar toch ging PSV niet in een hosannastemming de kleedkamer in. Lozano kreeg namelijk vlak voor de onderbreking wegens een slaande beweging in de richting van Lucas Woudenberg een directe rode kaart van scheidsrechter Dennis Higler en kon gaan douchen. Voor de Mexicaan, die normaal gesproken de kraker tegen Feyenoord van aankomend weekend mist, was het zijn tweede rode kaart in een wedstrijd tegen Heerenveen van het seizoen.

Met een man meer gingen de Friezen in de tweede helft op zoek naar de aansluitingstreffer en Jurgen Streppel trachtte zijn manschappen een handje te helpen door Henk Veerman in te brengen voor Pierie. Die aanhoudende druk van Heerenveen leidde na tien minuten tot de 2-1, toen Arber Zeneli de bal uit een ingestudeerde corner een paar meter binnen de zestien legde en een inlopende Stijn Schaars zijn oude werkgever met een bekeken schot pijn deed.

Heerenveen bleef daarna aandringen en dacht met nog een halfuur te gaan een strafschop mee te krijgen na een overtreding op Reza Ghoochannejhad. Doordat de grensrechter echter al had gevlagd voor buitenspel, kregen de Friezen nul op het rekest van Higler. Invaller Veerman was vijf minuten later dicht bij de gelijkmaker, maar zag Zoet knap redding brengen. De doelman van de Eindhovenaren moest een kleine tien minuten voor tijd wel capituleren toen Reza de gelijkmaker binnen wist te tikken. In de slotfase ging PSV via De Jong nog bijna met de volle buit aan de haal. Zijn kopbal spatte echter uiteen op de binnenkant van de paal, waardoor het 2-2 bleef.