AZ vergroot druk op Ajax met moeiteloze overwinning in Breda

Zonder veel problemen heeft AZ zaterdag een 1-3 zege geboekt op NAC Breda. De nummer drie van de Eredivisie kwam in de eerste helft op voorsprong via Alireza Jahanbakhsh en breidde die marge na rust uit door treffers van Guus Til en Mats Seuntjens. Umar Sadiq redde de eer voor NAC. Dankzij de zege vergroot AZ de voorsprong op Feyenoord tot elf punten; de Rotterdammers komen zondag nog in actie. AZ heeft een achterstand van vier punten op Ajax, dat zondag op bezoek gaat bij PEC Zwolle.

AZ won slechts een van de voorgaande competitieduels in Breda, maar kwam ditmaal nauwelijks in de problemen. Alleen in de vierde minuut kwamen de Alkmaarders goed weg. Mitchell te Vrede kreeg een van richting veranderde bal voor zijn voeten, maar stuitte oog in oog met Marco Bizot op de doelman. Het spel golfde in de openingsfase op en neer. Daarna kreeg AZ echter de overhand en een handvol kansen om de score te openen. Til, Jahanbakhsh en Wout Weghorst hadden allemaal de mogelijkheid om AZ op voorsprong te zetten, voordat Jahanbakhsh dat ook daadwerkelijk deed.

De bezoekers combineerden in het strafschopgebied en Weghorst legde de bal klaar voor de Iraniër. Vanaf de rand van het zestienmetergebied pegelde Jahanbakhsh de bal vol overtuiging in de bovenhoek. AZ bleef domineren in het Rat Verlegh Stadion en zal bij rust het idee hebben gehad dat de voorsprong nog groter moest zijn. Til trof de lat en Nigel Bertrams bracht redding op inzetten van Oussama Idrissi en Weghorst. In het tweede bedrijf stelde AZ de zege alsnog veilig. In een kort tijdsbestek liep de ploeg van John van den Brom uit naar 0-3 en was de wedstrijd gelopen.

Bij de 0-2 werd Til weggestuurd door Idrissi en de twintigjarige smaakmaker van AZ mocht veel meters maken. Uiteindelijk probeerde hij het met een afstandsschot, dat binnenzeilde in de rechterhoek. Ook de 0-3 kwam voort uit een afstandspoging: Seuntjens deed zijn eigen club pijn, nadat zijn inzet van richting werd veranderd en Bertrams kansloos was. NAC stelde er weinig tegenover, maar kwam vijf minuten voor tijd toch op 1-3. Bizot verwerkte een kopbal van Sadiq niet goed en in de rebound kon de Nigeriaan afronden. In de blessuretijd trof Sadiq nog de lat.