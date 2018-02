‘Geel voor Lozano volstaat, Woudenberg doet alsof hij vol wordt geraakt’

De analisten van FOX Sports zetten hun vraagtekens bij de rode kaart van Hirving Lozano tegen sc Heerenveen. De aanvaller van PSV beging in de ogen van arbiter Dennis Higler een slaande beweging en moest in de slotfase van de eerste helft inrukken.

Bij een stand van 2-0 beging Lozano de overtreding. Na rust kwamen de Friezen helemaal terug in de wedstrijd: 2-2. Als Lozano wordt geschorst, ontbreekt de Mexicaan volgende week mogelijk in de wedstrijd tegen Feyenoord. Saillant detail: eerder dit seizoen kreeg Lozano ook al rood tegen Heerenveen en miste hij ook het duel met de regerend landskampioen.

Arnold Bruggink vond de rode kaart onterecht. "Ik vind dat geel hier volstaat. Lucas Woudenberg doet alsof ie vol in zijn gezicht wordt geraakt. Vanuit één bepaalde hoek lijkt het inderdaad een slaande beweging", geeft hij aan. Kenneth Pérez verklaart de actie van Lozano: "Hij wil zich afzetten of losrukken. Maar in de herhaling lijkt het veel erger dan het is."