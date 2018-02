Zaterdag, 17 Februari 2018

5-2 zege op Strasbourg kost PSG 180 miljoen

Nacho Fernández geniet opnieuw belangstelling van AS Roma. Hoewel de veelzijdige verdediger van Real Madrid nog een contract tot medio 2020 heeft, zet technisch directeur Monchi in op de zomerse komst van de Spaans international. (AS) (AS)

Gennaro Gattuso is zeker niet de best betaalde trainer in de Serie A. De oud-middenvelder staat bij AC Milan voor een jaarsalaris van 120.000 euro op de loonlijst. (La Gazzetta dello Sport)

Paris Saint-Germain is na de 5-2 zege op Strasbourg mathematisch gezien zeker van lijfsbehoud. Daardoor wordt de verhuurperiode van Kylian Mbappé omgezet in een permanent dienstverband; AS Monaco krijgt 180 miljoen euro. (RMC) Daardoor wordt de verhuurperiode van Kylian Mbappé omgezet in een permanent dienstverband; AS Monaco krijgt 180 miljoen euro.

Roberto Mancini is niet bezig met het bondscoachschap van Italië. De trainer zegt dat hij gewoon nog een contract heeft bij Zenit Sint-Petersburg en dat hij zich op zijn club ‘focust’. (Sky Italia)

Everton wil zich komende zomer versterken met Josip Ilicic. Het ligt echter niet voor de hand dat Atalanta zal meewerken, daar de spelmaker uit Slovenië nog geen jaar geleden van Fiorentina overkwam. (Corriere dello Sport)