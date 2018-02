Seedorf gaat door fraaie treffer ook in tweede LaLiga-wedstrijd onderuit

Clarence Seedorf heeft vijf dagen nadat zijn debuut bij Deportivo La Coruña verloren ging tegen Real Betis ook zijn tweede wedstrijd aan het roer bij de Galiciërs niet weten te winnen. De pas aangestelde trainer moest bij Alavés toekijken hoe zijn ploeg dankzij een heerlijke goal van Mounir El Haddadi met 1-0 onderuit ging, waardoor Deportivo op de een-na-laatste plaats in LaLiga blijft steken.

Voor Seedorf was het al vroeg in de wedstrijd billenknijpen, aangezien John Guidetti na zeven minuten spelen dicht bij de openingstreffer was. De van Real Sociedad gehuurde ex-Feyenoorder zag zijn schot echter uiteenspatten op de paal en dat lot kwam een poging van Zakaria Bakkali elf minuten later eveneens ten deel. De voormalige PSV’er mocht vanaf de rand van de zestien uithalen, maar trof tot teleurstelling van zijn trainer het houtwerk.

In de tweede helft waren de beste kansen voor de thuisploeg en Munir tekende met nog een klein halfuur te gaan voor de enige treffer van de avond. De van Barcelona gehuurde aanvaller vond op een meter of twintig van de goal ruimte voor een schot en knalde de bal prachtig over Rubén Martínez heen. Ibai Gómez maakte er tien minuten voor tijd bijna 2-0 van, maar zijn schot vloog net langs het doel van Deportivo.