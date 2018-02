Excelsior toont veerkracht na prachtgoal Castaignos en stunt

Excelsior heeft zaterdagavond alweer de zesde uitzege van het seizoen bijgeschreven. Het team van Mitchell van der Gaag wist Vitesse te verrassen in GelreDome: 1-2. De Rotterdammers klimmen daardoor in ieder geval tijdelijk naar de elfde plek; Vitesse sluit het weekend sowieso af als nummer zeven.

Dankzij Luc Castaignos kende Vitesse een droomstart voor eigen publiek. Op aangeven van Bryan Linssen produceerde de spits binnen twee minuten een halve omhaal, waar doelman Theo Zwarthoed van Excelsior geen antwoord op had. Het was geen opmaat voor de rest van de eerste helft. Voor Vitesse ging het zelfs van kwaad tot erger: aanvoerder Guram Kashia moest het veld geblesseerd verlaten en vlak voor rust kwam Excelsior langszij.

Een uithaal van afstand van Hachim Faik was onhoudbaar voor keeper Remko Pasveer, waardoor Excelsior op de valreep de verhoudingen rechttrok. Het was een van de eerste kansen voor de bezoekers; Zwarthoed moest wel een paar keer ingrijpen, maar heel gevaarlijk werd Vitesse behoudens het doelpunt ook niet. In de openingsfase van het tweede bedrijf kregen beide ploegen een kans om de voorsprong te grijpen, maar dat lukte Vitesse noch Excelsior.

Castaignos knokte zich langs Jurgen Mattheij en bediende Linssen, die stuitte op Zwarthoed. Aan de overzijde had Stanley Elbers moeten scoren voor Excelsior. Hij werd bereikt door Levi Garcia en kon vlak voor het doel afronden, maar Pasveer pareerde de inzet. Halverwege het tweede bedrijf stelde Excelsior de zege toch veilig na een curieus doelpunt. Elbers twijfelde te lang voor het doel, waardoor Lassana Faye de bal kon uitverdedigen. Hij schoot echter aan tegen de aanstormende Mike van Duinen, die daarmee voor de eindstand tekende.