ADO stelt voormalig minister aan als voorzitter: ‘Een erkend topbestuurder’

Ad Melkert is de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van ADO Den Haag. Dat maakt de Eredivisionist zaterdagavond voorafgaand aan het thuisduel met Willem II bekend. Melkert was tussen 1994 en 1998 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en was in de vier jaar daarna de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Hij wordt op de clubsite voorgesteld als 'erkend internationaal topbestuurder'.

Melkert is de opvolger van Ben Knüppe, die veertien maanden actief was als rvc-voorzitter om te bemiddelen tussen de club en eigenaar United Vansen. Knüppe werd aangesteld na het vertrek van Wang Hui als voorzitter. Melkert wordt in de rvc vergezeld door John Yan, Felix Wu Xue Song en John van Ringelenstein. Yan en Song zitten namens United Vansen in de raad; Van Ringelenstein was in het verleden voorzitter van ADO.

In een statement meldt ADO dat de club financieel en sportief weer op koers ligt. "Wie had dit resultaat een jaar geleden kunnen bedenken?", vraagt Knüppe zich af. "Het is daarom ook met tevredenheid en vertrouwen dat ik spoedig terugtreed als voorzitter van de Raad van Commissarissen en mijn opvolgers nu aan u voorstel. Want de nieuwe commissarissen hebben meer verstand van voetbal en veel meer kennis over China dan ik."