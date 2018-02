PSG herstelt zich met vijfklapper van midweekse dreun in Madrid

Paris Saint-Germain heeft zich herpakt na de midweekse nederlaag tegen Real Madrid in de Champions League. In eigen huis was de koploper van de Ligue 1 zaterdag met 5-2 te sterk voor Strasbourg. Julian Draxler, Neymar, Angel Di María en Edinson Cavani (tweemaal) kwamen tot scoren namens de Parijzenaars. PSG breidt de voorsprong op AS Monaco weer uit tot twaalf punten.

Strasbourg verraste door vroeg op voorsprong te komen, maar kon daar niet lang van genieten. PSG kantelde de wedstrijd razendsnel en leidde na 23 minuten al met 3-1. Nadat Jean-Eudes Aholou de score opende voor Strasbourg met een fraaie knal in de hoek, zorgde Julian Draxler voor het evenwicht. Een pass van Neymar werd onderschept en daardoor kwam de bal voor de voeten van Draxler, wiens schuiver doelman Alexandre Oukidja te machtig was.

Even daarna zorgde Neymar voor de 2-1. Na een heerlijke pass van Giovani Lo Celso nam de Braziliaan de bal aan in het strafschopgebied, omspeelde hij de doelman en drie verdedigers en rondde hij af in een leeg doel. Uit de daaropvolgende aftrap van Strasbourg kwam de 3-1 voort. De bezoekers verloren de bal achterin aan Ángel Di María, die daardoor plots vrij voor het doel stond en de kans met beide handen aangreep.

De Argentijn zorgde daarmee voor de ruststand. PSG controleerde de eerste helft, maar na de spectaculaire openingsfase daalde het tempo. Na rust had Di María voor de 4-1 moeten zorgen, maar na een grote misser van de aanvaller werd het juist 3-2. Stéphane Bahoken werd buiten het strafschopgebied bereikt door Nuno Da Costa en plaatste de bal in één keer in de hoek. Via Cavani breidde PSG de marge echter weer uit: hij stiftte de 4-2 binnen en bepaalde de eindstand met een lob over de keeper, na een fraaie pass van Neymar.