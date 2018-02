‘Ik vind Ajax voetballend de beste ploeg van Nederland’

Diederik Boer treft zondagmiddag veel voormalig teamgenoten. De keeper van PEC Zwolle vertrok afgelopen zomer bij Ajax en kent de komende tegenstander dus als geen ander. "Ik denk dat Ajax kwalitatief gezien een goede selectie heeft. Het is een goede mix van jong en oud", vertelt Boer op de website van Ajax.

De doelman stipt aan dat talenten 'altijd' een kans krijgen in Amsterdam. "Daar staat Ajax ook bekend om. Maar met Lasse Schöne, Viergever en Klaas Jan Huntelaar heeft Ajax ook ervaren jongens.Ik vind Ajax voetballend de beste ploeg van Nederland", geeft hij aan. Boer werkt in Zwolle samen met John van 't Schip, ook een ex-Ajacied. Dat speelde echter geen rol in de keuze van de sluitpost. "Ik weet goed genoeg hoe het eraan toe gaat bij Ajax."

"Je merkt wel dat hij op hoog niveau heeft gespeeld", voegt Boer daaraan toe. "Hij heeft oog voor de kleinste details. Frank de Boer had dat ook. Ze hebben natuurlijk allebei op een hoog niveau gevoetbald. Als Van 't Schip meedoet in een rondo zie je dat ook. Zulke mannen zijn in de kleine ruimte nog hartstikke goed en hebben een geweldig gevoel in de benen." Het duel met Ajax wordt zondag afgewerkt in Zwolle; eerder dit seizoen won Ajax voor eigen publiek met 3-0.