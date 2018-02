Barcelona evenaart record met schitterende assist van Messi

Barcelona heeft in de 24e speelronde van LaLiga geen fout gemaakt. De koploper had zaterdag aan doelpunten van Luis Suárez en Jordi Alba voldoende om Eibar, de nummer zeven van de ranglijst, het zwijgen op te leggen (0-2). Barcelona is nu 31 competitiewedstrijden op rij ongeslagen gebleven: een evenaring van het record uit 2010/11.

Eibar was niet van plan om zich naar de slachtbank te laten leiden in Estadio Municipal de Ipurua en kreeg de eerste kans van de wedstrijd: een kopbal vloog maar net over het doel van Marc-André ter Stegen. Barcelona kwam hierna ook gevaarlijk opzetten, maar het schot van Jordi Alba werd geblokt. Eibar deed zijn best om Barcelona het voetballen zo moeilijk mogelijk te maken, maar na een kwartier gaf het klasseverschil dan toch de doorslag. Suárez werd middels een juweel van een pass bediend door Lionel Messi, omspeelde Marko Dmitrovic en tekende voor de 0-1.

De reactie van Eibar liet niet lang op zich wachten, want rechtsbuiten Fabián Orellano kuste met een inzet de lat. Aan de andere kant werd eveneens het aluminium geraakt: Suárez omspeelde Dmitrovic en legde af op Messi, wiens schot de paal trof. Barcelona nam de minimale voorsprong mee de kleedkamer in, maar het was veelzeggend dat tegen Barcelona enkel Real Madrid dit seizoen meer doelpogingen ondernam in de eerste helft dan Eibar: negen om acht. De gastheer begon net als voor rust aanvallend aan de tweede helft en kreeg na 56 minuten een aardige kans: Takashi Inui mikte naast.

Ernesto Valverde voerde halverwege de tweede helft zijn eerste wissel door: Philippe Coutinho loste Andrés Iniesta af. Even later moest Eibar door met tien man door Orellana een bal weg bokste en zijn tweede gele kaart ontving. Na die rode kaart verdween het tempo uit de wedstrijd en moest Eibar zich noodgedwongen terugtrekken op de eigen speelhelft. Messi, Inui en Aleix Vidal kregen in het vervolg nog mogelijkheden om op het scorebord terecht te komen, maar het was uiteindelijk Jordi Alba die er 0-2 van maakte. Barcelona moet nu hopen dat Atlético Madrid zondag punten laat liggen.