Cengiz is met prachtige pegel opnieuw beslissend voor AS Roma

AS Roma heeft goede zaken gedaan in de kop van de Serie A. Het team van Eusebio Di Francesco won met 0-2 van Udinese en staat nu met vijftig punten op de derde plaats. Cengiz Ünder maakte de openingstreffer en heeft in zijn laatste vier duels nu vier doelpunten en twee assists afgeleverd.

Roma won de laatste negen ontmoetingen met Udinese in de Serie A en voegde daar zaterdag dus een tiende zege aan toe. I Giallorossi kregen na vier minuten al een aardige kans, maar Stephan El Shaarawy kwam tekort om een voorzet van Alessandro Florenzi tot assist te promoveren. Roma slaagde er echter niet in om daar een vervolg aan te geven en daardoor hield Udinese relatief makkelijk stand. Florenzi, Seko Fofana, El Shaarawy, Cengiz en Edin Dzeko zorgden voor enig gevaar, maar tot de rust bleef de brilstand op het bord staan.

HEERLIJK! Cengiz Ünder in zijn laatste 3 duels voor AS Roma: ⚽⚽⚽⚽

🅰🅰

Udinese kwam met vertrouwen de kleedkamer uit, ook met de statistiek in het achterhoofd dat men al vier competitiewedstrijden niet meer had verloren in de eigen Dacia Arena. I Zebrette kregen na 52 minuten plots een goede kans om de score te openen, maar Alisson plukte de bal voor de voeten van voormalig NAC Breda-spits Stipe Perica weg. Even later kreeg Roma twee mogelijkheden: El Shaarawy mikte over en Dzeko knalde daarna naast.

Di Francesco voerde na 69 minuten zijn eerste wissel door: Diego Perotti kwam in het veld voor El Shaarawy. Een paar seconden later lag de 0-1 in het mandje: Cengiz ontving de bal van Daniele De Rossi en streepte van ver raak. Kevin Strootman mocht hierna ook zijn opwachting maken; de linkspoot kwam in het veld voor De Rossi. Hij zag hoe Perotti de wedstrijd in de blessuretijd op slot gooide door na simpel balverlies van Udinese van dichtbij, en na een pass van Radja Nainggolan, binnen te prikken.